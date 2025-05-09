Lider Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak

İstanbul/Trabzon
Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.
Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.
İlk yarıdaki maçı Galatasaray aldı
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazandı.
RAMS Park'taki müsabakada oldukça çekişmeli geçti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık verdi.
Galatasaray, müsabakayı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle 4-3 galip tamamladı.
Dört gün sonra tekrar
İki takım, yarınki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de yarın kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.
Gözler Başakşehir-Fenerbahçe maçında
Sarı-kırmızılı camia, Süper Lig'de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip yenilmesi durumunda Galatasaray'a şampiyonluk için Trabzonspor deplasmanından alınacak 1 puan yeterli olacak. Fenerbahçe, Başahşehir ile berabere kalırsa sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edebilmek için 3 puana ihtiyaç duyacak.
Son 6 maçını kazandı
Galatasaray, çıktığı son 6 resmi karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.
Savunma ve hücumda ligin en iyisi
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftaların en iyi hücum ve savunma performansını sergiledi.
Sarı-kırmızılı ekip, 32 karşılaşmada 82 gol atıp, 31 gol yedi. "Cimbom" bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de dış sahadaki son 26 maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, söz konusu süreçte 70 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Galatasaray, yarınki maçta da gol atabilirse Süper Lig tarihinde üst üste 27 deplasman maçında tabelayı değiştiren ilk takım olacak.
Dört futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da 4 futbolcu, Trabzonspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Bellona Kayserispor maçında oynayamayacak.
Galatasaray tam kadro
Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor maçına tam kadro çıkacak.
Gole en yakın oyuncu Osimhen
Galatasaray'ın yarınki müsabakada en önemli gol ayağı yine Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen olacak.
Kariyerindeki en golcü sezonunu geçiren Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 37 resmi müsabakada 33 kez fileleri havalandırdı. Ligde 27 maçta 24 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede bulunan yıldız santrfor, yarınki karşılaşmada Galatasaray adına en ileride gol arayacak.
Son haftaların golcüsü Torreira
Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, son maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor.
Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 7 resmi maçın 5'inde fileleri havalandırdı.
Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK, ikas Eyüpspor ve Net Global Sivasspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında da skorer kimliğini sürdürmeye çalışacak.
Trabzonspor'un bu sezon büyük maç galibiyeti yok
Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, üst sıralarda yer alma yolunda Galatasaray karşısında kazanmanın mücadelesini verecek.
Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.
Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon ligde son maçına Galatasaray ile çıkacak bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 ve Galatasaray'a İstanbul'da 4-3 yenildi.
Trabzonspor, Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maç galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.
Kapalı gişe oynanacak
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.
Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.
Trabzonspor'da Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen'in zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.
Rekabette 139. randevu
Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın 139. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 kez gol sevinci yaşadı.
Ligdeki 104. maç
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 104. kez karşılaşacak.
Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.
Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.
Trabzon'daki lig maçları
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor.
Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.
Trabzon'daki son 5 maçta yenilmedi
Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Son 4 maçı Galatasaray kazandı
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.
Farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.
Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.