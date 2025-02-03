Beşiktaş, Cher Ndour ile yollarını ayırdı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş formasıyla toplam 22 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki oyuncu, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.