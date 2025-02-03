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Spor, Futbol

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Al-Musrati'yi Monaco'ya kiraladı

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'yi sezon sonuna kadar Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'ya satın olma opsiyonuyla kiraladı.

Metin Arslancan  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Al-Musrati'yi Monaco'ya kiraladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club'ın satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlılarda bu sezon tüm kulvarlarda 25 kez forma giyen Libyalı futbolcu, 2 gol kaydetti.

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