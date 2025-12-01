Samsunspor ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı

Samsun
İlk yarı
5. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Musaba'nın plase vuruşunda top direğin dibinden yandan auta gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
15. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Musaba, yarım vole vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0
42. dakikada Ndiaye'in pasından Holse'nin ceza saha dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
45+2 dakikada Makouta'nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
56. dakikada Hagi'nin korner atışından ortasına iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda ağlara doğru giden topu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgi üzerinde yatarak bloke etti.
84. dakikada Emre Kılınç'ın aşırtma pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın plase vuruşunda top yandan auta çıktı.
90+1 dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği sağladı. Ümit Akdağ'ın pasında ceza saha içinde topla buluşan Güven Yalçın, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Berabere kaldık ve bu bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı oldu
Trendyol Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Berabere kaldık ve bu bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı oldu." dedi.
Alman teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Hatalarından ders çıkartacaklarını belirten Reis, şunları kaydetti:
"Her şeyden önce kendi hatalarımıza bakmamız gerekiyor. Bugün göstermiş olduğumuz performans, iyi performansımız değildi. Aslında ilk yarıya baktığımızda her şey kontrol altındaydı. Ceza sahasının dışından rakibe belki iki tane şut çekme fırsatı verdik. Onun dışında da oyunun kontrolü bizdeydi. İlk yarıda golü bulduk. İkinci yarıda, muhtemelen sizler de fark etmişsinizdir, oyuncularımız biraz yorgundu. Daha sonrasında birçok hata yaptık. Şanssız bir gol yedik. Çünkü rakibimize gerçek anlamda vermiş olduğumuz bir net bir fırsat değildi."
Rakiplerinin şutunun gol pasına dönüştüğünü anlatan Alman teknik adam, "Takım halinde en iyi performansımızı gösteremedik bugün. Sizler de beni çok iyi tanıyorsunuz. Bir hoca olarak hiçbir zaman bahaneye sığınmam. Ama hakem de bugün en iyi performansını gösteremedi. Ben açıkçası anlayamadım. Sizler belki bana bunu açıklayabilirsiniz. Biz takım olarak topa sahip olmada yüzde 55 gibi bir orana sahiptik. Böyle bir orana sahip olduğumuz halde 29 faul yaptık. Dediğim gibi hakem en iyi gününde değildi. Çok iyi bir performans gösterdiği düşünmüyorum. Sonuç olarak berabere kaldık ve bu bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı oldu." ifadelerini kullandı.
Corendon Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Pedro Guerreiro: Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum
Trendyol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da yardımcı antrenör Pedro Guerreiro, bir puanı hak ettiklerini söyledi.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira'nın maç sonu kırmızı kart görmesi nedeniyle Pedro Guerreiro, basın toplantısına katıldı.
Joao Pereira'ya kırmızı kart gösterilmesini eleştiren Pedro Guerreiro, "Hocamız kırmız kart görmüş ama biz neden gördüğünü bilmiyoruz. Maça iyi başlayamadık. Samsunspor ligin en iyi takımlarından biri. Konferans Ligi'nde liderler. Belki o yüzden oyuna iyi başlayamadık. İlk yarı isteğimiz oyunu elde edemedik." dedi.
Guerreiro, ikinci yarıdaki değişikliklerin oyunlarına katkı sağladığını anlatarak, "Daha sonra istediğimiz oyunu sergilemeye başladık. Oyuna giren oyuncularımız da katkıda bulundu. Golü de bulduk. Oyunun son 20 dakikasında kimliğimizi bulduk ve iyi oyun oynamaya başladık. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye liginin zor olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.