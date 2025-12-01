Dolar
Galatasaraylı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor
Spor, Futbol

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e hareket etti

Galatasaray taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe derbisi için yola çıktı.

Can Öcal  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e hareket etti Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

RAMS Park'ta toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle maçın oynanacağı Chobani Stadı'na hareket etti.

Alanda taraftarlarla birlikte olan Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bora Bahçetepe, 4 yıldır Kadıköy'den iyi sonuçlarla ayrıldıklarını hatırlatan, "Yine taraftarlarımızla, futbolcularımızla, hocamızla ve yönetimimizle oraya gidiyoruz. 3 puanı alacağımızdan umutluyuz ve eminiz. Galatasaray, sonunda şampiyon olacaktır. Şampiyon olmak için de önümüzdeki engelleri aşarak ilerliyoruz. Yine bugün 3 puanı alıp döneceğimizden eminim." diye konuştu.

Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği olduğunu aktaran Bahçetepe, "Bu değişiklik, tansiyonu biraz indirdi. Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, her zaman Türkiye'nin temposu, gerilimi ve aksiyonu en yüksek olan maçlarıdır. Buradan ne kadar sakin de gitsek, stada oturunca ve takımlar sahaya çıkınca atmosfer yükselecektir. Tek temennim, kimsenin canı yanmasın ve sakatlık olmasın. Hakem hatası da olmasın. Biz, kazanmayı hedefliyoruz. Kazanıp, 3 puanı alalım. Beklentim budur." ifadelerini kullandı.

