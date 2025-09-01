Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor, Fransız futbolcu Batista Mendy'yi Sevilla'ya kiraladı

Trabzonspor Kulübü, Fransız futbolcu Batista Mendy'yi İspanya'nın Sevilla Kulübüne kiraladığını duyurdu.

Selçuk Kılıç  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Trabzonspor, Fransız futbolcu Batista Mendy'yi Sevilla'ya kiraladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Batista Mendy'nin Sevilla'ya satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Sevilla, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 250 bin avro ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla, kulübümüze, 7 milyon avro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Sevilla, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 250 bin avro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."

