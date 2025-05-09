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Avrupa ve Konferans Ligi'nin 4 finalistinden 3'ü İngiltere ekipleri oldu

İngiltere temsilcileri, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde sezona damga vurdu.

Mutlu Demirtaştan  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Avrupa ve Konferans Ligi'nin 4 finalistinden 3'ü İngiltere ekipleri oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı turnuvalarında finalistler belirlendi.

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İki organizasyonda final oynayacak 4 takımdan 3'ü İngilizler oldu. İngiltere'den Manchester United, Tottenham ve Chelsea, Avrupa kupalarında final oynama hakkı kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu eleyen Manchester United ve Norveç'in Bodo/Glimt takımını geçen Tottenham, finale yükseldi.

İsveç temsilcisi Djurgarden'i saf dışı bırakan Chelsea ise UEFA Konferans Ligi'nde finale kaldı. İtalya'nın Fiorentina takımını eleyen İspanya temsilcisi Real Betis, Chelsea'nin finaldeki rakibi oldu.

Manchester United ile Tottenham'ı karşı karşıya getirecek Avrupa Ligi finali, 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.

Chelsea ile Real Betis arasında 28 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Konferans Ligi finaline ise Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.

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