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Spor, Futbol

Trabzonspor'da sakatlık yaşayan 5 oyuncu, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlık nedeniyle 5 oyuncunun TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacağını belirtti.

Hatice Diler  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Trabzonspor'da sakatlık yaşayan 5 oyuncu, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Trabzon

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağını hatırlatarak, "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonunun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Beşir, futbolcuların tedavilerine sağlık ekiplerince başlandığını kaydetti.


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