Dolar
35.07
Euro
36.63
Altın
2,618.42
ETH/USDT
3,670.80
BTC/USDT
101,668.00
BIST 100
9,874.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da Banza, Onuachu'dan daha skorer bir performans sergiliyor

Demokratik Kongolu oyuncu, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 12 maçta 10 kez ağları havalandırdı. Bordo-mavili takımda Onuachu, geçen sezon aynı dönemde 8 gol kaydetmişti.

Selçuk Kılıç  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Trabzonspor'da Banza, Onuachu'dan daha skorer bir performans sergiliyor

Trabzon

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Trendyol Süper Lig'de takımının skor yükünü üstleniyor.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 15 karşılaşmada 23 gol üreten bordo-mavili takımda 12 maça çıkan Simon Banza, 10 kez ağları havalandırdı.

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Demokratik Kongolu oyuncu, forma giydiği 12 maçın 7'sinde skor üretmeyi başardı.

Onuachu'dan 2 gol önde

Simon Banza, Trabzonspor'da geçen sezon kiralık olarak görev yapan Paul Onuacu'dan daha skorer bir performans sergiliyor.

Demokratik Kongolu oyuncu, ligde bu sezon forma giydiği 12 maçta 10 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Onuachu ise geçen sezon aynı dönemde 8 gol kaydetmişti. Onuachu, sezonu da 15 golle tamamlamıştı.

Gol krallığı yarışında zirvede

Simon Banza, ligde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Demokratik Kongolu futbolcu, 10 golle zirveyi RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek ile paylaşıyor.

Bu oyuncuları 9'ar golle Beşiktaşlı Ciro Immobile ve Fenerbahçeli Edin Dzeko, 8 golü bulunan İkas Eyüpsporlu Mame Thiam ile 7'şer golü olan Fenerbahçeli Dusan Tadic, Göztepeli Romulo Cardoso ve Galatasaraylı Victor Osimhen takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi gelecek ay hasta kabulüne başlayacak
Terör örgütü DEAŞ adına sözde dernekte faaliyet gösteren sanıklara dava
Sosyal yardım faydalanıcılarının istihdamı için işverenlere 564 milyon lira destek
Sosyal korumaya 2023'te 2,7 trilyon lira harcandı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak

Benzer haberler

Trabzonspor'da Banza, Onuachu'dan daha skorer bir performans sergiliyor

Trabzonspor'da Banza, Onuachu'dan daha skorer bir performans sergiliyor

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Play-off biletini almak istiyoruz

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Play-off biletini almak istiyoruz
Michy Batshuayi'den taraftara Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk mesajı

Michy Batshuayi'den taraftara Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet