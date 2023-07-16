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Spor, Futbol

Trabzonspor üçüncü hazırlık maçında NK Celje ile 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor, Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında NK Celje, takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Selçuk Kılıç  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Trabzonspor üçüncü hazırlık maçında NK Celje ile 2-2 berabere kaldı

Lubliyana

İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split'e 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Slovenya’nın NK Celje ile oynadığı üçüncü maçında da galibiyet elde edemedi.

25. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Kerem Şen'in ceza alanı yayı gerisinden şutunda, top kaleci Obradovic'in sol tarafından filelerle buluştu: 1-0

37. dakika Sloven ekibi beraberliği sağladı. Kalede Uğurcan Çakır'ın pasında, Larsen'in uzaklaştırmak istediği topu önüne alan Bajde, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

51. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Larsen'in sağdan yerden pasında, ön direğe hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top filelere gitti: 2-1

64. dakikada skora yeniden denge geldi. sağdan ceza alanına yapılan ortayı Vuklisevic, altı pasın içine indirdi. Burada uygun durumda topla buluşan Zec, dokunarak meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Siopis, tedavi oldu

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'in belinde ağrı olduğu bildirildi. Tedavisine başlanan bordo-mavili futbolcu, maç kadrosunda yer almadı.

Dorukhan Toköz'ün de hazır olmaması nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Bjelica'dan yoğun itiraz

Karşılaşmanın 14. dakikasında Nenad Bjelica, Bardhi'nin düşürülmesine devam kararı veren, ardından ise bir pozisyonda rakibin lehine faul çalan karşılaşmanın hakemi Rade Obrenovic'e itiraz etti.

Bjelica, yedek kulübesinden çıkararak yanına doğru gelen hakemle bir süre tartıştıktan sonra rakip savunma oyuncusuyla da konuştu.

Karşılaşma 2 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

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