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Spor, Futbol

TFF, 2025-2026 sezonu transfer tescil dönemlerini belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun transfer tescil dönemlerini duyurdu.

Bozhan Memiş  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
TFF, 2025-2026 sezonu transfer tescil dönemlerini belirledi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona erecek.

Kulüpler, ikinci transfer ve tescil dönemine ise 5 Ocak 2026'da başlayacak. Devre arası transfer dönemi olarak da adlandırılan bu dönem, 10 Şubat 2026'da bitecek.

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