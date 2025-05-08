Dolar
38.63
Euro
43.67
Altın
3,342.74
ETH/USDT
2,021.10
BTC/USDT
100,467.00
BIST 100
9,279.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

David Beckham ve Gary Neville, İngiltere'de kulüp satın aldı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi'nde (Lig Two) mücadele eden Salford City Kulübünü satın aldı.

Emre Aşıkçı  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
David Beckham ve Gary Neville, İngiltere'de kulüp satın aldı

İstanbul

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li iş insanı Declan Kelly ve İngiliz yatırımcı Mervyn Davies'in yeni dönemde eş başkanlar olarak görev yapacağı belirtildi.

Aynı zamanda Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden biri olan Beckham, yaptığı açıklamada çocukluk yıllarının Salford'da geçtiğini ve bu ekibin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Salford City, sezonu İngiltere 4. Futbol Ligi'nde 69 puanla 8. sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuva sayısı 10'a ulaştı
YTB Başkanı Eren: YTB, Türkiye'nin vizyon kurumlarından biri haline geldi
Kars'ta rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, 1 araç zarar gördü
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada Kemal Kılıçdaroğlu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 25 şüpheliye 17 yıla kadar hapis talebi

Benzer haberler

Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasını resmen imzaladıklarını açıkladı

Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasını resmen imzaladıklarını açıkladı

Galatasaray, 2025-26 sezonu kombine kartların genel satışına başlıyor

David Beckham ve Gary Neville, İngiltere'de kulüp satın aldı

Trump, ABD ile İngiltere arasındaki yeni anlaşmanın, ikili ilişkileri pekiştireceğini açıkladı

Trump, ABD ile İngiltere arasındaki yeni anlaşmanın, ikili ilişkileri pekiştireceğini açıkladı
Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ilk peşinde

Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ilk peşinde
PSG, 4 İngiliz engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı

PSG, 4 İngiliz engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet