Galatasaray başantrenörü Yakup Sekizkök: Hedefimize ulaşmamız için önümüzde bir yol var
Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele eden Galatasaray'da başantrenör Yakup Sekizkök, çok tecrübeli takımlarla karşılaşacaklarını söyledi. Sekizkök, "Hedefimize ulaşmamız için önümüzde bir yol var." dedi.
Atina
Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda bulunan otelde düzenlenen toplantıya, Galatasaray başantrenörü Yakup Sekizkök ve Galatasaray'ın kaptanı Göksenin Köksal katıldı.
Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, Dörtlü Final'de mücadele edecekleri için çok gururlu olduğunu belirterek, "Galatasaray olarak ilk defa buradayız. Çok tecrübeli takımlarla karşılaşacağız. Onlara saygı duyuyoruz. Hedefimize ulaşmamız için önümüzde bir yol var. Takım olarak bu organizasyonda ilerleyebiliriz." dedi.
NBA ve FIBA'nın yeni kuracağı ligle ilgili görüşlerini dile getiren Sekizkök, "Şu anda Dörtlü Final'e odaklandık. Takım olarak en iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Diğer tarafından kurulacak yeni ligin üyesi olmak istiyoruz. FIBA, bu yeni ligden sorumlu. Süreci dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne sürekli katılan bir ekip olarak FIBA ve NBA'in kuracağı organizasyonda yer almak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Sekizkök, her zaman bu tarz organizasyonlara motive bir şekilde çıktığını aktararak, "Teknik ekipte yer aldığım dönemlerde birçok final oynadım. Asistan olarak çalıştığımda da her zaman sorumluluk aldım. O dönemlerde zaman zaman başantrenör gibi çalıştım. Karşılaştığım koçlar benden daha tecrübeli. Onlara saygı duyuyorum ama sonunda maç sahada oynanır." ifadelerini kullandı.
Başantrenör Sekizkök, ayrıca Rob Gray ve Can Korkmaz'ın turnuvada sakatlıkları sebebiyle oynayamayacağını sözlerine ekledi.
Galatasaray'ın kaptanı Göksenin Köksal: Kupayı kazanmak istiyoruz
Galatasaray'ın kaptanı Göksenin Köksal, Dörtlü Final'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İlk defa Dörtlü Final'de mücadele edeceğiz. 5 yılın ardından burada olmak ve kupayı kazanmak bizim hayalimizdi. Özellikle ben bu takımın kaptanı olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu çok istiyorum. Umarım kupayı müzemize götüren taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.
Dörtlü Final'de ilk maçlarını La Laguna Tenerife ile yapacaklarını aktaran Göksenin, "Kupayı kazanmak istiyoruz. İlk maçımızda La Laguna Tenerife ile karşılaşacağız. Tecrübeli bir takım olduklarını biliyoruz. Zor bir maç olacak ama umarım biz kazanırız." dedi.
Avrupa'da daha önce farklı organizasyonlarda mücadele ettiklerini vurgulayan 34 yaşındaki oyuncu, "Daha önce ULEB Avrupa Kupası'nı kazandık. THY Avrupa Ligi'nde de mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi her zaman farklıdır. Bu organizasyona katıldığımızdan beri ilk defa böyle bir başarı yakaladık. Buradaki takımlar tecrübeli ama biz de Galatasarayız. İnşallah kupayı kazanan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
Göksenin Köksal, bir gazetecinin "Ergin Ataman maçı izlemeye gelecek mi?" sorusuna, "Ergin abi gelecek diye duydum. O da THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Finale kaldı. Kendisini tebrik ediyorum. Atina'da olduğu için geleceğini duydum. Umarım gelir. Ergin abinin yeri her zaman ayrıdır. Umarım kupayı kaldırırken yanımızda olur." cevabını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.