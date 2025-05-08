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Spor, Futbol

Galatasaray, 2025-26 sezonu kombine kartların genel satışına başlıyor

En ucuz kombine 24 bin lira, en pahalı kombine ise 180 bin lira açıklandı.

Bozhan Memiş  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Galatasaray, 2025-26 sezonu kombine kartların genel satışına başlıyor

İstanbul

Galatasaray Kulübü, 2025-26 futbol sezonu kombine bilet genel satışının 12 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında GSPara kart sahibi taraftarların, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te öncelikli satış hakkına sahip olacağı belirtildi.

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Açıklamada Galatasaray logolu passolig kart sahiplerinin 13 Mayıs Salı günü saat 14.00 itibariyle kombine kart alımı yapabileceği vurgulandı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kombine fiyatları şu şekilde:

Kale arkası üst tribün: 24 bin lira

Kale arkası tribün: 26 bin lira

Doğu ve Batı üst tribün: 53 bin lira

Doğu ve Batı alt tribün: 60 bin lira

Sahayı daha yakın yerden gören tribünler ise 80 bin lira, 90 bin lira, 115 bin lira, 140 bin lira ve 180 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

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