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Spor, Futbol

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşacak

Trabzon

İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bugün tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak saat 16.00'da Hatay'a hareket edecek.





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