Euro
6.36
Dolar
5.76
BIST 100
105,983.10
Altın
1,459.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede

Bordo-mavili takım, Süper Lig'in ilk 12 haftasında iç saha maçlarında yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla bu alanda ilk sırada yer aldı.

Emre Doğan   | 26.11.2019
Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede

İstanbul

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümünde iç saha maçlarında tribünde en fazla kadın taraftar oranına sahip takım oldu.

Passolig'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yapılan müsabakaları tribünden takip eden kadın taraftar sayısının artışına dikkat çekildi.

Ligde 22 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla bu alanda Süper Lig takımları arasında ilk sıranın sahibi oldu. Yüzde 17'lik kadın taraftar oranıyla Beşiktaş ikinci, yüzde 16 ile de Göztepe üçüncü basamakta yer aldı.

Passolig Taraftar Kart Ligi'nde zirve Galatasaray'ın

Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde 1 milyon 42 bin kart sayısıyla ilk sırada yer aldı.

Passolig'in paylaştığı verilere göre, bu alanda 960 bin 493 kartla Fenerbahçe ikinci, 786 bin 561 taraftar ile Beşiktaş üçüncü basamağın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri

Benzer haberler

Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede

Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

'Beşiktaş maçında Kayserispor'a yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz'

Süper Lig'de Anadolu takımları zirveyi sevdi

Süper Lig'de Anadolu takımları zirveyi sevdi
Sivasspor başarılı performansıyla taraftarını heyecanlandırdı

Sivasspor başarılı performansıyla taraftarını heyecanlandırdı

Süper Lig'de 12. haftayı Sivasspor lider kapattı

Süper Lig'de 12. haftayı Sivasspor lider kapattı