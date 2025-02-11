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Spor, Futbol

Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, akşam saatlerinde transfer görüşmeleri için kente gelen Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Göktuğ Ergün, Seyit Ahmet Eksik  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı Fotoğraf: Göktuğ Ergün/AA

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon avro, iki taksit halinde ödenecektir." denildi.

Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonu ikinci yarısında 350 bin avro, sonraki sezonların her birinde 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen 25 yaşındaki futbolcuyu, havalimanında kulüp yetkilileri ve bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Forcarelli, taraftarların kendisini nazik ve kibarca karşıladığını belirterek, her şeyin şu ana kadar güzel olduğunu söyledi.

Transfer süreciyle ilgili konuşan Fransız orta saha oyuncusu, "Geçtiğimiz sezon bazı görüşmeler olmuştu fakat çeşitli sebeplerden ötürü bu transfer gerçekleşmemişti ama şu an burada olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Trabzonspor ile ilgili daha önce bilgi alıp almadığına dair gelen soru üzerine Forcarelli, "Türk futbol tarihinde çok büyük geçmişe sahip olan bir kulüp olduğunu söyleyebilirim, büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Kulübü ve şehri bilen Fransa'da yaşayan bazı insanlardan bilgi aldım ve aldığım bilgiler pozitif yöndeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha bölgesinde birçok oyuncu olduğu hatırlatılan Fransız oyuncu, "Aslında bakarsanız bu bir problem teşkil etmiyor. Çünkü rekabet futbolun yapısında olan bir şeydir. Hatta bunun ilerlememize katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Forcarelli, Trabzonspor'da 26 numaralı formayı giyeceğini de dile getirerek, "Hedefimiz Trabzonspor'u yükselebileceği en yüksek seviyeye çıkarmak, zaten bu şekilde olması gerekiyor." dedi.

Görüşme ve sağlık kontrollerinin ardından Folcarelli için imza töreni düzenlenecek.

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