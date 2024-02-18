Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti

Istanbul
26. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, ceza sahası içi solunda Halil Akbunar ile Meunier arasındaki ikili mücadelede Belçikalı oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR odasının uyarısı üzerinde pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Meler, penaltı kararından vazgeçti.
30. dakikada Berat Özdemir'in pasıyla topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
36. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Meunier, yerden pasını Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.
Bu sonuçla 13. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 43'e çıkardı. İkisi üst üste olmak üzere 12. yenilgisini yaşayan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.
57. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Sequeira'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Alpaslan Erdem'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşundan meşin yuvarlak auta çıktı.
64. dakikada Meunier'nin pasında topu kontrol eden Bardhi'nin ceza yayının solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
75. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Berat Özdemir'e çarpan top, altıpasın içine düştü. Kaleci Erdem Canpolat'tan önce meşin yuvarlağın sahibi olan Trezeguet, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
80. dakikada bordo-mavili takım farkı 2'ye çıkardı. Meunier'nin sağdan ortasına iyi yükselen Enis Destan, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Abdullah Avcı: 35. dakikadan sonra oyunu domine ettik
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Zor bir atmosferde önemli bir maç oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "Zemin iyi ancak tribünler nedeniyle alan çok dardı. Pendikspor'un sonuna kadar direnen bir oyun yapısı var. Rakibe ilk yarıda duran toptan iki pozisyon verdik. 35. dakikaya kadar oyuna giremedik. 35. dakikadan sonra oyuna doğru bir şekilde girmeye başladık. İkinci yarıda Fernandez'i çıkardık. Formasyonda değişiklik yaptık. Mendy'yi stopere çektik. Meunier ve Bardhi de çok önemli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada 35. dakikanın ardından topa sahip olarak oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Avrupa kupaları için üçüncülük ya da dördüncülük hedefimiz var. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kadromuz yeni yeni tamamlanıyor. 35. dakikadan sonra oyunu domine ettik. Zor bir süreçten çıktık. Gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum. Onların desteği bizi buralarda tutacaktır. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." diye konuştu.
Ivo Vieira: "Güçlü bir takıma karşı istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık"
Siltaş Yapı Pendikspor teknik direktörü Ivo Vieira, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.
Portekizli teknik adam, Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İlk yarıda iyi oynadık. Gol fırsatları yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarıda Alpaslan'ın pozisyonu vardı. Trabzonspor golü buldu ve sonrasında oyunu domine eden taraf oldu. Güçlü bir takıma karşı istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.