Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,644.10
BTC/USDT
21,281.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç   | 05.11.2022
Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

Trabzon

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük, yönetecek.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Sahasında 30 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, iç sahasında 30 lig maçında mağlubiyet görmüyor.

Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 607 günlük sürede hiç yenilmedi.

Trabzonspor, iç sahadaki son 30 karşılaşmasında 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den videolu 'Mehmetçik' paylaşımı
İstanbul'da okul çevrelerinde polis denetimleri sıklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ekimde 94 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir

Benzer haberler

Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

Katar: Dünya Kupası'na ev sahipliğimiz konusunda yapılan eleştiriler "iki yüzlülük"

HangiKredi Ümraniyespor bu sezonki ilk galibiyetini aldı

Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü berabere kaldı

Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü berabere kaldı
TFF Tahkim Kurulundan Galatasaray'ın başvurularına ret

TFF Tahkim Kurulundan Galatasaray'ın başvurularına ret
Trabzonspor Kulübü altyapıyı geliştirmek için 15 ay sürecek projeye başladı

Trabzonspor Kulübü altyapıyı geliştirmek için 15 ay sürecek projeye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet