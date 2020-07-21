Euro
7.83
Dolar
6.85
BIST 100
120,447.32
Altın
1,837.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor ile yolları ayrılan Hüseyin Çimşir'den açıklama: Elimizden geleni yapmaya çalıştık

Trabzonspor ile yolları ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır." dedi.

Selçuk Kılıç   | 21.07.2020
Trabzonspor ile yolları ayrılan Hüseyin Çimşir'den açıklama: Elimizden geleni yapmaya çalıştık

Trabzon

Trabzonspor ile yolları ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır. Trabzonspor'umuzun Türkiye Kupası'nı kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi'ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

  • Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

Çimşir, yaptığı yazılı açıklamada, altyapısından itibaren formasını giydiği, kaptanlık gibi çok büyük onura ulaştığı Trabzonspor'da, 1,5 sezon yardımcı antrenör, 6 ay da teknik direktör olarak hizmet etme gururunu yaşadığını belirtti.

"Beni bu göreve layık gören Sayın Başkan ve çok değerli yönetim kurulu üyelerine, yardımcı antrenörlük dönemimde beraber çalıştığım başta Ünal Karaman dahil olmak üzere görev yaptığım tüm ekip arkadaşlarıma, beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim." ifadesini kullanan Çimşir, şunları kaydetti:

"Futbolculuk döneminde olduğu gibi antrenörlük görevinde de hiçbir zaman hiçbir şart ileri sürmeden, bordo-mavi renklerine aşık olduğum kulübüme en iyi hizmeti vermek için arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Ancak gelinen süreçte, beklenmedik koşulların da etkisiyle camiamızın kilitlendiği şampiyonluk hedefine ulaşamadık. Profesyonel kariyerime devam etmekle birlikte her zaman Trabzonspor camiasının bir ferdi hatta neferi olmaya devam edeceğim. Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır. Trabzonspor'umuzun Türkiye Kupası'nı kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi'ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti
BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının denemelerinden olumlu sonuç alındı
İsrail askerleri Batı Şeria’da karantina merkezini de yıktı
İran'da Kovid-19 kaynaklı bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi
İran, Kovid-19’un ikinci dalgasında kısmi kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi

Benzer haberler

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık

BAL kulüpleri, TFF önünde basın açıklamasında bulundu: TFF büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır

Trabzonspor ile yolları ayrılan Hüseyin Çimşir'den açıklama: Elimizden geleni yapmaya çalıştık

Medipol Başakşehir'in değişmez ismi Edin Visca

Medipol Başakşehir'in değişmez ismi Edin Visca
Trabzonspor'da Sörloth gol krallığı peşinde

Trabzonspor'da Sörloth gol krallığı peşinde
Sivasspor'un yüzü evinde güldü

Sivasspor'un yüzü evinde güldü