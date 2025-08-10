Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor ile Kocaelispor 41. randevuda

Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla birlikte ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Selçuk Kılıç  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Trabzonspor ile Kocaelispor 41. randevuda

Trabzon

İki takım arasında bugüne dek yapılan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 60 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmalarda da üstün olan taraf oldu.

Bordo-mavililer, kendi evinde 20 karşılaşmanın 13'ünü kazandı. 4 karşılaşmadan konuk takım galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

16 yıl sonra karşılaşacaklar

Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile 16 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım en son ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmıştı. 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım, 3-1 kazanmıştı.

