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Spor, Futbol

Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile transfer görüşmelerine başladı

Trabzonspor Kulübü, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Duygu Avunduk  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Trabzonspor, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile transfer görüşmelerine başladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, "FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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