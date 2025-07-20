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Yaşam

Trabzon'un "Hıdırnebi Yaylası" sis altındaki güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor

Trabzon kent merkezine en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, etkili sis sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

Hasan Taşcan  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Trabzon'un "Hıdırnebi Yaylası" sis altındaki güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Trabzon

İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bugünlerde serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ön planda olan yayla, dağlar arasından süzülen sisle doğaseverleri karşılıyor.

Manzarasının yanı sıra alternatif turizm seçenekleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alan yayla, her geçen gün ziyaretçi potansiyelini artırıyor.

Hıdırnebi Yaylası'nda ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.

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