Trabzonspor, Saul Niguez transferini iptal etti

Trabzon
Bordo-mavililerin bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu, kulüp ve oyuncu ile de yazılı anlaşmaya vardığı Saul Niguez transferi, oyuncunun ailevi sebeplerini gerekçe gösterip kararından vazgeçmesi nedeniyle iptal edildi.
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Konuyla ilgili olarak Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı. Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu, gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur."
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