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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Henry Onyekuru'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Fatih Çakmak  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Gençlerbirliği, Henry Onyekuru'yu transfer etti

Ankara

Başkent ekibi transferi, sosyal medya hesabından "Ankara'nın yeni yüzü, yeni starı, hoş geldin Henry Onyekuru." ifadeleriyle açıkladı.

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Nijeryalı futbolcu Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor'da oynadı.

Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı 

Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Henry Onyekuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, sezon hazırlıklarını Bolu'daki kampta sürdüren kırmızı-siyahlı takımın transferlerle kadrosunu güçlendirdiği vurgulandı.

Sol kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada "Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giyen Henry Chukwuemeka Onyekuru, futbol hayatına Katar merkezli ASPIRE Academy'de başladı. Sonrasında sırasıyla Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco, Olympiakos, Adana Demirspor ve son olarak Al-Fayha'da oynadı." bilgilerine yer verildi.


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