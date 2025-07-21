Gençlerbirliği, Henry Onyekuru'yu transfer etti

Ankara
Başkent ekibi transferi, sosyal medya hesabından "Ankara'nın yeni yüzü, yeni starı, hoş geldin Henry Onyekuru." ifadeleriyle açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Nijeryalı futbolcu Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor'da oynadı.
Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Henry Onyekuru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, sezon hazırlıklarını Bolu'daki kampta sürdüren kırmızı-siyahlı takımın transferlerle kadrosunu güçlendirdiği vurgulandı.
Sol kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada "Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları da giyen Henry Chukwuemeka Onyekuru, futbol hayatına Katar merkezli ASPIRE Academy'de başladı. Sonrasında sırasıyla Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco, Olympiakos, Adana Demirspor ve son olarak Al-Fayha'da oynadı." bilgilerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.