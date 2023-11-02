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Spor, Futbol

Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet hasreti çekiyor

En son 1997'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavililer, rakibi karşısında ligde dış sahada oynadığı 26 karşılaşmada galip gelemedi.

Selçuk Kılıç  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet hasreti çekiyor

Trabzon

Trendyol Süper Lig'de 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında dış sahada galibiyet hasreti çekiyor.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, son 26 dış saha maçında 14 mağlubiyet, 12 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

Karadeniz ekibi, 26 yıl sonra sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın mücadelesini verecek.

28 teknik adam görev yaptı

Fenerbahçe'yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor'da, bu karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı'ya kadar 28 teknik direktör görev aldı.

Karadeniz ekibinde, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Ahmet Suat Özyazıcı, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Sebastian Lazaroni, Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı çalıştırıcılık yaptı.

Bu teknik direktörlerin bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken bir kısmı ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi.

Son 26 maç

Trabzonspor'un Fenerbahçe deplasmanında son 26 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2021-22: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2022-23: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

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