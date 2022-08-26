Dolar
18.16
Euro
18.10
Altın
1,738.15
ETH/USDT
1,557.10
BTC/USDT
20,640.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı

Trabzonspor Kulübü, Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Gazi Nogay   | 26.08.2022
Trabzonspor Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın futbolcusu Jean-Philippe Gbamin ile kiralık olarak bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre Everton'dan bedelsiz olarak kiralanan Fildişi Sahilli oyuncuya, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Everton takımında olan Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için dün gece saatlerinde kente gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama
Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla web sayfası hazırladı
Bolu'da toprak kayması doğal gaz hattını kopardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100'üncü yılında Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti

Benzer haberler

Trabzonspor Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı

Trabzonspor Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'nin gerisinde kaldı

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi
Trabzonspor-Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak

Trabzonspor-Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak
Abdullah Avcı'nın, Avrupa'da yüzü gülmüyor

Abdullah Avcı'nın, Avrupa'da yüzü gülmüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet