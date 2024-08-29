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Spor, Futbol

Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham Saracevic'i renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, Fransa Lig 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Cham Saracevic'i 4+1 yıllığına transfer etti.

Hakan Burak Altunöz  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham Saracevic'i renklerine bağladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic'in kulübümüze kesin transferi konusunda Clermont ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avro dört taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere oyuncuyla 4+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 1 milyon 375 bin avro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin avro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin avro garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 1 milyon 275 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2028-2029 futbol sezonunda 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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