Dolar
18.61
Euro
18.25
Altın
1,646.81
ETH/USDT
1,342.80
BTC/USDT
19,348.00
BIST 100
3,968.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor bu sezon sahasında sadece 3 gol yedi

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u sahasında 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, iç sahada kalesinde rakiplerine adeta geçit vermiyor.

Selçuk Kılıç   | 24.10.2022
Trabzonspor bu sezon sahasında sadece 3 gol yedi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 8 iç saha maçın 6'sında gol yemedi. Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü.

Trabzonspor, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 1 gol yedi.

Ligdeki maçlar

Trabzonspor, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 maçta 11 puan elde etti.

Avrupa kupası maçları

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını da 4-0 yenmeyi başardı.

Avrupa'da sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer 6 gol atarken 1 gol yedi.

Dış sahada 19 gol

Trabzonspor, bu sezon evindeki maçlarda başarılı savunma performansı sergilerken, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi.

Evindeki lig maçlarında başarılı savunmasıyla dikkati çeken ve sadece 2 gol yiyen Karadeniz ekibi, dış sahada ise rakiplerinin 11 golüne engel olamadı.

Trabzonspor, Avrupa'daki 3 deplasman maçında da 8 gol yedi.

Bordo-mavili ekip, dış sahadaki 9 lig ve Avrupa karşılaşmasında kalesinde 19 gol gördü.

Geçen sezon 6 gol yemişti

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon ilk 5 iç saha maçında kalesinde daha fazla gol yemişti.

Bordo-mavililer, geçen sezon 5 maçta 6 gol yerken bu sezon kalesinde 4 gol daha az gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altyapısı 200 milyon liralık yatırımla yenilenen ilçe sağlıklı suya kavuştu
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücreti 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacak
Artvin Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde ilk ders zili çaldı
Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisinin Faz-1 aşamasında sona doğru

Benzer haberler

Trabzonspor bu sezon sahasında sadece 3 gol yedi

Trabzonspor bu sezon sahasında sadece 3 gol yedi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye hakem tepkisi

Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor

Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor
Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı yendi

Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı yendi
Sivasspor, 3 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi

Sivasspor, 3 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet