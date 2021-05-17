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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulundan Cenk Tosun'un cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 3 maçlık cezasında indirim ve ertelemeye gitti.

Emrah Oktay   | 17.05.2021
TFF Tahkim Kurulundan Cenk Tosun'un cezasına indirim

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 41. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun toplamda 3 maç men cezası verdiği Cenk Tosun ile ilgili itirazı görüştü.

Kurul, Cenk Tosun'a rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 1 maç men ve 13 bin liralık para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, milli futbolcuya rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle verilen 2 maç men ve 13 bin liralık cezayı 1 maç men ve 6 bin 500 liraya indirdi. Kurul, verilen 1 resmi müsabakadan men cezasını da erteledi.

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