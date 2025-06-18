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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süper Lig'e yükselen üç futbol kulübünün başkanları, teknik heyeti ile oyuncularını kabul etti.
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Spor, Basketbol

TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 630 bin lira para cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off yarı final beşinci maçının ardından siyah-beyazlı kulübe 630 bin lira para cezası verdi.

Bozhan Memiş  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 630 bin lira para cezası verdi

İstanbul

TBF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, siyah-beyazlı kulübe salon ve seyirci olayları sebebiyle 75 bin lira, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 530 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle de 25 bin lira ceza uyguladı.

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Kurul ayrıca Anadolu Efes oyuncusu Ercan Osmani'ye de sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 40 bin lira para cezası verdi.

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