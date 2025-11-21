Dolar
Spor

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11. hafta müsabakaları oynanacak.

Ceren Aydınonat  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Mersinspor-Karşıyaka (Servet Tazegül)

Yarın:

13.00 Beşiktaş GAİN-Glint Manisa Basket (Beşiktaş GAİN)

15.30 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor (Sinan Erdem)

18.00 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

23 Kasım Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Enka)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

20.30 Fenerbahçe Beko-Bursaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

23 Kasım Pazar:

13.00 Beşiktaş BOA-Emlak Konut (Beşiktaş GAİN)

15.00 BOTAŞ-Kocaeli Kadın Basketbol (Ankara)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Kipaş İstiklalspor (TOBB ETÜ)

Yarın:

13.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Çayırova Belediyesi-Konya Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)

18.15 Göztepe-Cemefe Gold Haremspor (Altındağ Atatürk)

23 Kasım Pazar:

14.45 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Yalovaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa (90. Yıl)

24 Kasım Pazartesi:

17.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-iLab Basketbol (Gazanfer Bilge)

