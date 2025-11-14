Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray MCT Technic (Gazanfer Bilge)
Yarın:
13.00 Bursaspor Basketbol-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)
15.30 Mersinspor-Türk Telekom (Servet Tazegül)
18.00 Karşıyaka-Glint Manisa Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
16 Kasım Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 Trabzonspor-Beşiktaş GAİN (Hayri Gür)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)
20.30 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
20.00 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Koleji RAMS (Karataş Şahinbey)
Yarın:
14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Yalovaspor Basketbol (Gölbaşı)
16.30 Kipaş İstiklalspor-Finalspor (Kahramanmaraş Merkez)
18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Kocaeli Atatürk)
16 Kasım Pazar:
14.45 Cemefe Gold Haremspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)
16.30 OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Kurtdereli)
17 Kasım Pazartesi:
17 Kasım Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Lassa-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)