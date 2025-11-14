Dolar
Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Ceren Aydınonat  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray MCT Technic (Gazanfer Bilge)

Yarın:

13.00 Bursaspor Basketbol-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

15.30 Mersinspor-Türk Telekom (Servet Tazegül)

18.00 Karşıyaka-Glint Manisa Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

16 Kasım Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Trabzonspor-Beşiktaş GAİN (Hayri Gür)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Koleji RAMS (Karataş Şahinbey)

Yarın:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Yalovaspor Basketbol (Gölbaşı)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Finalspor (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Kocaeli Atatürk)

16 Kasım Pazar:

14.45 Cemefe Gold Haremspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

16.30 OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Kurtdereli)

17 Kasım Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Lassa-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

