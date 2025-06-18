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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk-Ilves eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak

Fatih Erel  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

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Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere takımını elemesi halinde, 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz'da oynanacak. İkinci eleme turu ilk maçları 24 Temmuz, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Samsunspor, play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda organizasyona dahil olacak.

Organizasyonda 2. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

Lugano (İsviçre) / Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya)

Sabah (Azerbaycan)-NK Celje (Slovenya) / AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)

Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) / Braga (Portekiz)

Banik Ostrava (Çekya) / Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan)

Anderlecht (Belçika) / Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç)

Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova) / Utrecht (Hollanda)

Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)

Beşiktaş / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves Tampere (Finlandiya)

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