TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 70 futbolcunun itirazını reddetti

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 70 futbolcunun itiraz dosyasını görüştü.
Görüşmelerin sonucunda kararlarda usul, esas ve sübut bakımından bir isabetsizlik görülmediği belirtilerek, kurulun 70 futbolcunun itirazını oy birliğiyle reddettiği ve 3-12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezalarının onandığı açıklandı.