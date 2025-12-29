Dolar
42.93
Euro
50.52
Altın
4,329.90
ETH/USDT
2,934.20
BTC/USDT
87,413.00
BIST 100
11,150.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 70 futbolcunun itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 70 futbolcunun itirazını reddetti

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 70 futbolcunun itiraz dosyasını görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmelerin sonucunda kararlarda usul, esas ve sübut bakımından bir isabetsizlik görülmediği belirtilerek, kurulun 70 futbolcunun itirazını oy birliğiyle reddettiği ve 3-12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezalarının onandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü
Bolu'da Gerede-Karabük kara yolu ulaşıma kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi'yle görüştü
Ankara'da 9 ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud yarın Türkiye'ye gelecek

Benzer haberler

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 70 futbolcunun itirazını reddetti

Bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemci, PFDK'ye sevk edildi

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic getirildi

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic getirildi
Süper Lig kulüplerinden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

Süper Lig kulüplerinden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı
Cristiano Ronaldo, 1000 gol atana kadar futbolu bırakmayı düşünmüyor

Cristiano Ronaldo, 1000 gol atana kadar futbolu bırakmayı düşünmüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet