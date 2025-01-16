Dolar
35.44
Euro
36.54
Altın
2,716.05
ETH/USDT
3,322.80
BTC/USDT
99,010.00
BIST 100
9,759.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF MHK üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım, görevlerinden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım görevlerinden istifa etti.

Emre Doğan  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
TFF MHK üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım, görevlerinden ayrıldı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Şahin ve Yıldırım'ın istifasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulunun MHK'nin şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması, Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz."

Açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiği de duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali yaptı
TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı
Malatya'da 100 depremzede nişanlı çift için toplu düğün yapılacak
Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

TFF MHK üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım, görevlerinden ayrıldı

TFF MHK üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım, görevlerinden ayrıldı

TFF, hakem atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi'nin devreye girdiğini duyurdu

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın başlayacak
TFF, harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal kararını geri çekti

TFF, harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal kararını geri çekti
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet