Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Can Öcal  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını yapan Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'na 5 ligden 155 takımın katılacağını dile getirerek, "Amacımız daha zevkli, heyecanlı ve seyir zevki yüksek maçların oynanması. Bu amaçla kupanın formatında bazı değişikliklere gittik. Geçen yıla göre grup elemeleri sayısını 5'ten 4'e indirdik. Grup aşamasında ise takımlarımız 3 yerine 4 maç oynayacak." ifadelerini kullandı.

Alt lig takımlarının üst lig ekiplerini geçmişte yenerek kupada birçok sürprize imza attığını belirten Otyakmaz, "Bu sürprizler, Türkiye Kupası'nın heyecanını ve marka değerini büyütüyor. Bu yıl da aynı ruhta ve ilgiyle izlenen maçların oynanmasını temenni ediyoruz. Süper Lig'de şimdiye kadar 6 takım şampiyonluk ipini göğüslerken, Ziraat Türkiye Kupası'nı 16 farklı takımın kazanması kupadaki beklentileri daha da yukarılara taşıyor. Kupayı özel kılan bir başka unsur da Avrupa'ya kısa yoldan bilet niteliği taşımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:

Güzide Gebze SK-Bulvarspor

İnkılap Futbol SK-Beyoğlu Yeni Çarşı

Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Beykoz İshaklıspor

Kırklarelispor-Galata SK

Bartınspor-Anadolu Üniversitesi

Çankırı Futbol SK-Ankara Demirspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor

MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu

Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK

Etimesgut SK-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Sinopspor-Orduspor 1967

Merkür Jet Erbaaspor-Tokat Belediyespor

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor

KCT 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahanspor

1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor

Smart Holding AŞ Çayelispor-Şiran Yıldız SK

Bayburt Özel İdaresi-Giresunspor

Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor

Diyarbekirspor-Bitlis 1916

Kurtalanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

Karaköprü Belediyespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK

12 Bingölspor-Mardin 1969

Muşspor-Şırnak Petrol SK

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor

Kahta 02 Spor-İskenderunspor

Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor

Dersimspor-Adanaspor

Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor

Erciyes 38-Türk Metal 1963

Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor

Isparta 32-Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK

Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Ülkea Nazillispor

Fethiyespor-Söke 1970

Alanya 1221-Muğlaspor

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kepezspor

Bursaspor-Söğütspor

Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK

Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK

Edirnespor-Somaspor

Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol

Bursa Yıldırım SK-Altay

Kestel Çilek SK-Uşakspor

Bornova 1877-Afyonspor

Sultan Su İnegölspor-Ezinespor

