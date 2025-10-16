Dolar
Spor, Futbol

İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakanın misafir takım tribün biletleri satışa çıktı.

Emrah Oktay  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, müsabakanın tüm bilet satış organizasyonu İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından gerçekleştirilecek.

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin misafir takım tribünü için ev sahibi ülke federasyonu, kendi platformundan satışa başladı.

Türk futbolseverler, müsabaka biletlerini Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki link üzerinden özel bir erişim koduyla alabilecek.

