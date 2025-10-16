İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, müsabakanın tüm bilet satış organizasyonu İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından gerçekleştirilecek.
Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin misafir takım tribünü için ev sahibi ülke federasyonu, kendi platformundan satışa başladı.
Türk futbolseverler, müsabaka biletlerini Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki link üzerinden özel bir erişim koduyla alabilecek.