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Spor, Futbol

TFF Başkanı Büyükekşi: Galatasaray'ın önümüzde sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması en büyük dileğimiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Emrah Oktay  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
TFF Başkanı Büyükekşi: Galatasaray'ın önümüzde sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması en büyük dileğimiz

İstanbul

Büyükekşi, ligin 37. haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği ve sonrasında düzenlenen kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezonun bitimine 1 hafta kaldığını aktaran Büyükekşi, "Galatasaray şampiyon oldu. Kupasını verdik. Tebrik ediyoruz. Önümüzde sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması en büyük dileğimiz. Bu sezon Avrupa'da en çok puanı topladığımız yıl oldu. Gelecek sezon tek eleme oynayacağız. Bundan sonra puanımızı artırabilirsek Şampiyonlar Ligi'ne geçmişte olduğu gibi 2 takımla katılma şansını elde etmek istiyoruz. Puanlarımızı Avrupa'da artırabilmek için Galatasaray'a büyük iş düşüyor." diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin 10 Haziran'da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Türkiye, önümüzdeki hafta çok büyük bir kupaya ev sahipliği yapacak. Bütün çalışmamız onunla ilgili. Dünyanın kalbi İstanbul'da atacak. Bu organizasyona çok güzel bir ev sahipliği yapacağız. FIFA Başkanı ve UEFA Başkanı ile Avrupa'daki federasyon başkanlarını misafir edeceğiz. Onlara çok iyi bir ev sahipliği göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları'na ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduklarını kaydeden TFF Başkanı, "Müracaatımız ekim ayında sonuçlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yapacağımız ev sahipliği bunun için çok önemli. İnşallah kazasız belasız bir şekilde kupayı sahibine veririz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile Manchester City'nin karşılaşacağını vurgulayarak, "Inter'in kaptanı aynı zamanda milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan bir Türk. UEFA Şampiyonlar Ligi kupası bir Türk'ün elinde yükselecek. Onun için de ayrıca mutlu ve gururluyuz." şeklinde görüş belirtti.

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