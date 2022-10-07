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Spor, Futbol

TFF 2 ve 3. liglerin yayın hakları 5 yıllığına Fuchs Sports'ta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan ihale sonucunda, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig naklen yayın ihalesini 5 yıllığına Lüksemburg merkezli Fuchs Sports Türkiye firması kazandı.

Süha Gür   | 07.10.2022
TFF 2 ve 3. liglerin yayın hakları 5 yıllığına Fuchs Sports'ta

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu liglerin yayın hakları 2022-2023 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca Fuchs Sports Türkiye'ye devredildi.

Futbolseverler, TFF ile Fuchs Sports Türkiye arasında yapılan yayın hakları anlaşması neticesinde 92 takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarını 5 yıl boyunca yeni nesil bir dijital hizmet ile geniş bant internet altyapısı üzerinden her yerden, tüm cihazlardan takip edebilecek.

Taraftarlar canlı maç yayınlarına, maç özetlerine, fikstür ve puan durumuna ve daha birçok detaya Fuchs Sports platformu üzerinden erişebilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda yeni bir atılım başlatmak istiyorsak bu değişimi sadece üst liglerde yapmak doğru olmaz. TFF 2. Lig ve 3. Lig'de bu atılımın bir parçası olması gerekir. Federasyon olarak 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimize hem ekonomik hem de futbolcu gelişimi anlamında destek olması için yayın haklarını ihaleye açtık. Fuchs Sports Türkiye, ihale sonucunda 5 yıl süreyle maçları yayınlamaya hak kazandı. Bu şekilde 92 kulüp taraftarı maçları izleyebilecekken kulüplerimiz için de gelir sağlanmış olacak. Daha güvenli, daha şeffaf, daha zevkli bir lig, sponsorların ilgisini artıracak ve Türk futbolunun değerinin yükselmesine büyük katkı sağlayacak. Anlaşmanın ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."

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