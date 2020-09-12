Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
logo
Spor, Futbol

Teknik direktör Bülent Korkmaz Konyaspor'daki görevinden ayrıldı

Teknik direktör Bülent Korkmaz, İttifak Holding Konyaspor'daki görevinden, kendisinden habersiz forvet transferi yapıldığı gerekçesiyle ayrıldığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 12.09.2020
Teknik direktör Bülent Korkmaz Konyaspor'daki görevinden ayrıldı

İstanbul

Yazılı açıklama yapan Bülent Korkmaz, "Ben hayatım boyunca her şeyi mücadele vererek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbir zaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur. Eğer ben geçen sene, içimizden birileri dahi 'Bu takım küme düştü.' dediği dönemde, haklı birçok mazeret ve sebebim olmasına rağmen, yaşana o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağsalim yanaştırdıktan sonra şu an görevi bırakıyorsam, birçok sebebi var. Bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hilmi Kulluk'la paylaştım." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, ayrılma kararı alması hakkında, "Bugüne kadar yapılan transferlerimizde birlikte karar vererek, Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ'ı aldık. En önemli sebep, geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan forvette, transferin onayım ve bilgim dışında gerçekleşmesidir. Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bine yaklaştı
'Sağımda solumda entübe olup ölen hastaların son anlarını gördüm, korkunçtu'
AVM ve mağazalarda Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir 'ürünle temastan kaçınma'
'Kendimiz nefes alamazken hastalarımıza nefes olmaya çalıştık'
Bakan Koca İstanbul'da son bir ayda ağır hasta sayısının arttığını açıkladı

Benzer haberler

Teknik direktör Bülent Korkmaz Konyaspor'daki görevinden ayrıldı

Teknik direktör Bülent Korkmaz Konyaspor'daki görevinden ayrıldı

Beşiktaş, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Kasımpaşa 2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak

Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
Fenerbahçe sezonun ilk maçında kazandı

Fenerbahçe sezonun ilk maçında kazandı
Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga: Takımın çok güzel bir atmosferi var

Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga: Takımın çok güzel bir atmosferi var