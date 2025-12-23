Dolar
42.82
Euro
50.70
Altın
4,494.04
ETH/USDT
2,971.00
BTC/USDT
87,690.00
BIST 100
11,290.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı. Olay yerinden yayındayız. (VİDEO GRAFİK) Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçakla irtibat kesildi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçakla irtibat kesildi. Olay anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emrah Oktay  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında yapılan ihlallerden dolayı sevkler gerçekleştirildi.

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

RAMS Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues de hakaret nedeniyle disipline sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jet düştü
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
DMM, "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı
Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendi

Benzer haberler

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yolculuğuna derbi galibiyetiyle başladı

Iğdır FK'de Ziraat Türkiye Kupası planları

Trabzonspor "yenilmezlik serilerini" yeni yıla taşıyamadı

Trabzonspor "yenilmezlik serilerini" yeni yıla taşıyamadı
Gaziantep FK, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor

Gaziantep FK, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor
Afrika Uluslar Kupası'nın ikinci gününde 3 maç oynandı

Afrika Uluslar Kupası'nın ikinci gününde 3 maç oynandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet