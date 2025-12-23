Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında yapılan ihlallerden dolayı sevkler gerçekleştirildi.
Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden dolayı PFDK'ye gönderildi.
RAMS Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues de hakaret nedeniyle disipline sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.