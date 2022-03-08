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Spor, Futbol

Süper Lig ve 1. Lig hakem klasmanları yeniden belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirledi

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 08.03.2022
Süper Lig ve 1. Lig hakem klasmanları yeniden belirlendi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, "MHK, göreve geldiğinden bu yana büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir." denildi.

Yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek'in bulunmaması dikkati çekti.

Liglerin kalan bölümünde görev yapacak hakemler şu isimlerden oluşuyor:

Süper Lig: Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.

A Klasman: Turgut Doman, Burak Pakkan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Onur Özütoprak, Yiğit Arslan, Emre Kargın, Davut Dakul Çelik, Furkan Aksuoğlu, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Direnç Tonusluoğlu, Cihan Aydın, Oğuzhan Aksu, Ömer Faruk Turtay, Eren Özyemişcioğlu, Adem Cinek, Muhammet Ali Metoğlu, Reşat Onur Coşkunses, Yusuf Ziya Gündüz, Tarık Güldal, Adnan Deniz Kayatepe, Can Cengiz, Ozan Ergün, Mehmet Türkmen.

VAR: Özgüç Türkalp, Özgür Yankaya, Emre Malok, Erkan Engin.

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