Dolar
41.02
Euro
47.71
Altın
3,375.16
ETH/USDT
4,418.20
BTC/USDT
110,304.00
BIST 100
11,480.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda konuşuyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.

Emre Aşıkçı  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 12 takım belli olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.

Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç): (1-2)

Perşembe:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): (0-4)

Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): (0-3)

Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): (1-2)

PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): (0-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): (1-3)

Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): (1-0)

Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): (5-1)

Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): (2-0)

FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): (2-2)

Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (4-0)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir
Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü
Emine Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz

Benzer haberler

Fenerbahçe, Avrupa'da 290. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 290. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak

Fenerbahçe'de hedef Benfica deplasmanında Şampiyonlar Ligi biletini almak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez: Herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez: Herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyor
A Milli Futbol Takımı'nın İspanya maçı öncelikli biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya maçı öncelikli biletleri satışa çıktı
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a döndüğü için mutlu

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a döndüğü için mutlu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet