UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 12 takım belli olacak.
Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.
Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç): (1-2)
Perşembe:
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): (0-4)
Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): (0-3)
Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): (1-2)
Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): (1-2)
PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): (0-1)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): (1-3)
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): (1-0)
Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): (5-1)
Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): (2-0)
FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): (2-2)
Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (4-0)