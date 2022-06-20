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Spor, Futbol

Süper Lig kulüplerinin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.

Hilmi Sever   | 20.06.2022
Süper Lig kulüplerinin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 545 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş'a 960 ve Trabzonspor'a 879 milyon lira harcama limiti verdi.

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