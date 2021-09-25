Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,893.20
BTC/USDT
42,473.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor'un savunma oyuncusu Goutas rakip fileleri boş geçmiyor

Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, bu sezon Süper Lig'de 4 gole ulaştı.

Serhat Zafer   | 25.09.2021
Sivasspor'un savunma oyuncusu Goutas rakip fileleri boş geçmiyor

Sivas

Kırmızı-beyazlı ekibin, bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Goutas, geride kalan 7 haftada takımının en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

Sivasspor'un sezon başında Atromitos Athen takımından transfer ettiği 27 yaşındaki Yunan defans oyuncusu Goutas, Süper Lig'in 3. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol, ligin 6. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta da 1 gol atma başarısı gösterdi.

Goutas, Fatih Karagümrük filelerini de havalandırarak gol sayısını 4'e yükseltti.

Sivas temsilcisinde Goutas'ın yanı sıra, golcü oyuncular Mustapha Yatabare, Kayode, orta saha oyuncuları Isaac Cofie, Pedro Henrique, Jorge Felix ve Max Gradel gol sevinci yaşayan isimler oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada
Hollanda'da sosyal mesafe kuralı kalktı, 'korona kartı' uygulaması başladı
Norveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

Benzer haberler

Sivasspor'un savunma oyuncusu Goutas rakip fileleri boş geçmiyor

Sivasspor'un savunma oyuncusu Goutas rakip fileleri boş geçmiyor

Beşiktaş'tan sakat ve hasta oyuncuların durumuyla ilgili açıklama

Fraport TAV Antalyaspor sahasında kazandı

Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti
Altay, Süper Lig'de en iyi ikinci sezon başlangıcına imza attı

Altay, Süper Lig'de en iyi ikinci sezon başlangıcına imza attı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'a konuk olacak