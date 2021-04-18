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Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçında futbolcularına güveniyor

Çalımbay, "Mütevazı ama çok iyi bir kadromuz var. Birlik ve beraberlik içinde oynuyoruz. Antrenmanlarımız, her şeyimiz çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Göksel Cüneyt İğde   | 18.04.2021
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçında futbolcularına güveniyor

Sivas

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Beşiktaş ile yapacakları maçta futbolcularına güvendiğini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 35. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktardı.

Beşiktaş ile salı günü ligin en zor maçlarından birine çıkacaklarını ve sahalarında kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Beşiktaş, çok iyi bir takım. Her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahipler. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor. Takımıma güveniyorum. Mütevazı ama çok iyi bir kadromuz var. Birlik ve beraberlik içinde oynuyoruz. Antrenmanlarımız, her şeyimiz çok iyi gidiyor. Bunları sahaya yansıtırsak kendi sahamızdan çok iyi sonuçla ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanlarından Hakan Arslan'ın İttifak Holding Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın cezasının bir maça indirilmesini beklediklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hakan Arslan, kırmızı kart gördüğü Konyaspor maçında isteyerek faul yapmadı. Kulüp olarak itirazda bulunduk. İnşallah onun da cezasını bir maça indireceklerdir. Bunun benzerlerini daha önce gördük. İki maç ceza alanların cezası bire indirildi. Geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth'un 6 maçlık cezası sıfıra indirildi ve bizim maçta oynamıştı. Bunun örnekleri olduğu için Hakan Arslan için de çok güzel bir karar vereceklerine inanıyorum. Zaten bir maç cezasını çekti. Hakan Arslan'a ihtiyacımız var."

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