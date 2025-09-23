Dolar
41.42
Euro
48.90
Altın
3,774.40
ETH/USDT
4,165.10
BTC/USDT
112,539.00
BIST 100
11,339.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'in 7. haftasındaki ikas Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz olacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor'un sahasında Göztepe ile oynayacağı mücadeleyi iki takım taraftarları ücretsiz izleyebilecek.

Metin Arslancan  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Süper Lig'in 7. haftasındaki ikas Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz olacak Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İstanbul

Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir. Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Göztepe taraftarları da Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. ikas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!" ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müsabakanın biletlerinin bugün saat 14.00'te satışa sunulduğu kaydedildi.

Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor, 27 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Bu buluşmanın barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum
Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri 2. gün oturumlarıyla devam etti
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak
Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın sulama şebekesi tamamlandı

Benzer haberler

Süper Lig'in 7. haftasındaki ikas Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz olacak

Süper Lig'in 7. haftasındaki ikas Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz olacak

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı

İbrahim Üzülmez Iğdır FK'yi şampiyonluk yarışında tutmayı hedefliyor

İbrahim Üzülmez Iğdır FK'yi şampiyonluk yarışında tutmayı hedefliyor
Trabzonspor'da Zubkov, geçen sezonki performansını aratıyor

Trabzonspor'da Zubkov, geçen sezonki performansını aratıyor
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde haftanın görünümü

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde haftanın görünümü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet