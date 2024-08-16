Dolar
33.68
Euro
37.02
Altın
2,463.51
ETH/USDT
2,622.30
BTC/USDT
58,516.00
BIST 100
9,967.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak
logo
Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Sivas

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Kayseri'ye gidip kampa girecek.

Kırmızı beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesinde orta saha Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıcakların etkisiyle suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'ni yosun kapladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurban etlerinin Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi
İstanbul'da 9 depoya yönelik operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi
Mucize bitki "kenevir"den savunma sanayine projeler üretiliyor
Hava sıcaklıklarındaki artış orman yangını riskini artırdı, uyarılar birbiri ardına yapıldı

Benzer haberler

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Futbolda haftanın programı

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda
Trendyol Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet