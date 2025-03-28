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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya, Eren Bozkurt  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Sivas, Adana

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fode Koita, Emrah Başsan, Noah Sonko Sundberg ve Samba Camara, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 27 puan topladı.

Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Sivaspor'a sahasında 4-2 yenilmişti.

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